مصرع عامل دهسا أسفل عجلات لودر بوسط سيناء

لقي عامل بمحافظة شمال سيناء مصرعه اليوم الاربعاء، دهسا أسفل عجلات لودار عملاق أثناء العمل بأحدي قري مدينة الحسنة بوسط سيناء.

تلقي اللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء بلاغا بمصرع الشاب محمد علي 19 عاما من محافظة بني سويف دهسا أسفل عجلات لودر بالخطأ أثناء وردية عمل بقرية بغداد التابعة لمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء.

تم نقل جثمان الشاب الي مشرحة مستشفي العريش العام وتم أخطار النيابة العامة والتي أمرت بندب الطب الشرعي لأستكمال الاجراءات القانونية، وأصدرت تصريحا بدفن الجثمان بمسقط رأسه بمحافظة بني سويف.