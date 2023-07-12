بالحجاب.. محافظ دمياط تتفقد المبادرة الدعوية بمسجد عمرو بن العاص

تفقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ظهر اليوم، مبادرة وزارة الأوقاف للأنشطة القرآنية بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط ، جاءت الزيارة تزامنًا مع الاحتفال بالعام الهجرى الجديد ١٤٤٥ هجرية، بحضور الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط..

وتابعت مركز تلاوة القرآن الكريم للحفظ والتلاوة للرجال والذى يتم من خلاله منح اجازة فى التحفيظ والقراءة لمن يجتاز البرنامج من الجمهور من حفظة القرآن الكريم لضبط التلاوة والمراجعة وأيضًا لمن يرغب الاستماع أو تعلم القراءة وكذلك مركز تلاوة القرآن الكريم للحفظ والتلاوة للنساء ، حيث يمنح أيضًا الاجازة فى التحفيظ والقراءة، وتفقدت المقرأة النموذجيه للأئمة من أصحاب الصوت الحسن ومقرأة الأعضاء والأئمة للتلاوة والمراجعة والاهتمام بالأصوات الحسنة ورعايتها وتنميتها واكتشاف مواهب جديدة ..

على جانب آخر،، اطلعت " المحافظ " على أنشطة البرنامج التثقيفى للطفل ، وأشادت بما يهدف اليه البرنامج من تربية النشء تربية أخلاقية منضبطة وتثقيفهم بمبادئ الدين الإسلامي، هذا إلى جانب ما يقدمه البرنامج من أنشطة ترفيهية لزيارة معالم المحافظة والتعرف عليها..

وتقدمت " الدكتورة منال عوض " بالتهنئة إلى أبناء المحافظة بمناسبة الاحتفال بالعام الهجرى الجديد، كما ثمنت جهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة، مؤكدة دورها الكبير فى نشر تعاليم الدين الإسلامي السمحة و الفكر الوسطى ، وتربية النشء تربية دينية وأخلاقية وإعداد أئمة ووعاظ ذى خبرة باعتبارهم العماد الرئيسى لتحقيق تلك الأهداف ..

خلال الزيارة،، تفقدت " المحافظ " مسجد عمرو بن العاص الذى يرجع تاريخه إلى عام ٢١ هجرية و ٦٤١ ميلادي، واطلعت على ما شهده من أعمال ترميم فى الفترة من عام ٢٠٠٧ إلى ٢٠٠٩ م

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