الجمعة.. فرقة "الخان" في ضيافة قصر الأمير طاز

ينظم مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلا موسيقيا لفرقة "الخان"، وذلك في الثامنة من مساء غد الجمعة، بمقر القصر.

تقدم الفرقة مجموعة من الأغاني التراثية لكبار مؤلفي وملحني الموسيقى العربية، منها: "آه يالالي، وميدلي محرم فواد، وميدلي عبد الحليم حافظ، و"أما برواه"، وميدلي عدوية، و"بعيد عنك"، و"ليله ما جاني الغالي"، و"بفكر في اللي ناسيني"، ومجموعة متميزة من أغاني التسعينيات.

"الخان" فرقة حديثة تأسست في العام 2015، وتقدم ألوان غنائية متنوعة من التراث القديم، وتضم مجموعة من الأصوات الشابة.