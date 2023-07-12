زيلينسكي: ضمانات مجموعة السبع لا تعوّضنا عن عضوية "الناتو"

رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالضمانات الأمنية التي تعهدت بها مجموعة السبع، لكنه لا يزال يرى أنها لا تعوّض عضوية بلاده في "الناتو".

وقال الرئيس الأوكراني على تويتر قائلا:"خلال لقاء مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ ناقشنا توقعاتنا من قمة الناتو. وهنا نتيجة مهمة هي الاعتراف بأن أوكرانيا لا تحتاج إلى خطة عمل للعضوية على هذا الطريق. شكرا لك على هذا الاعتراف.

وأضاف "أود حقًا أن نحقق النجاح في مؤتمر القمة اليوم لنا جميعًا، من أجل أوكرانيا، من أجل جنودنا، من أجل مواطنينا، من أجل أطفالنا. بالتأكيد للجميع. على وجه الخصوص، تعتبر الضمانات الأمنية مهمة جدًا للناس. ضمانات أمنية لأوكرانيا في الطريق إلى حلف الناتو."

وأعرب زيلينسكي عن ثقته بأن أوكرانيا ستنضم للأطلسي "بعد الحرب".

يُتوقع أن تعلن مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية الكبرى في وقت لاحق الأربعاء، خطة لضمانات أمنية طويلة الأمد، لمساعدة أوكرانيا على التصدي للهجوم الروسي وردع أي عدوان مستقبلي. لكن الرئيس الأوكراني كان يأمل أيضا فيما لو وجهت قمة الحلف في فيلنيوس، دعوة لانضمام بلاده مع جدول زمني واضح لكييف لدخول التكتل الدفاعي رسميا.

وأكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف في وقت سابق اليوم، أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا من مجموعة السبع خاطئة وغاية في الخطورة، وتتعدى على أمن روسيا.

وأضاف: "هذه الدول في الواقع تتجاهل المبدأ الدولي الرافض للأمن المجزّأ، وبتقديمها ضمانات أمنية لأوكرانيا تتعدى على أمن روسيا في خطوة محفوفة بعواقب سلبية للغاية".

ووصف بيسكوف "الناتو" بأنه "حلف هجومي ولم يتم إعلانه وتشكيله لضمان الاستقرار والأمن الدوليين، بل لإثارة الاضطراب والعدوان".