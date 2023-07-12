مصرع طبيب صعقا بالكهرباء بالدقهلية

لقي طبيب شاب مصرعه، نتيجة تعرضه لصعق كهربائي، بمزرعة دواجن ملك والده بقرية كوم الدربي التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى التأمين الصحى بسندوب بوصول عبد الله.ال.ر.ال. (26 سنة-طبيب بشري)، مقيم قرية كوم الدربي دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائي.

بالانتقال وسؤال والده المليجي.ر. (٦٠ سنة - محام حر)، مقيم بذات القرية قرر حال قيام ابنه بتوصيل سلك كهربائي داخل مزرعة الدواجن خاصته الكائنة بذات القرية صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يُفيد أن سبب الوفاة صعق كهربائي، وعدم وجود شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٢٠٢٣/٦٥٥٥ إداري مركز المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة.