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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الداخلية تنظم دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة"

وزارة الداخلية قطاع
وزارة الداخلية "قطاع حقوق الإنسان"
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نظمت وزارة الداخلية "قطاع حقوق الإنسان" دورة تدريبية فى مجال (مكافحة العنف ضد المرأة) للكوادر الشرطية العربية بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 9-12 يوليو 2023 تنسيقًا مع "المكتب العربى للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان" التابع للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وبالتعاون مع (مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة- جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية – المجلس القومى للمرأة- هيئة التعاون الدولى بالسفارة الإسبانية).
  
جاء ذلك فى إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان ورفع كفاءة الكوادر الشرطية العربية العاملة فى مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة.

كما جاء فى إطار ترسيخ الدور الريادى لوزارة الداخلية المصرية فى مجال حقوق الإنسان ووفقًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تفضل  رئيس الجمهورية بإطلاقها فى سبتمبر 2021م وسعى مصر الدائم لتطوير مستوى تعاونها القائم بالفعل مع الآليات الدولية والإقليمية المعنية بموضوعات حقوق الإنسان.
 

وزارة الداخلية دورة تدريبية كوادر الشرطية العربية مكافحة العنف ضد المرأة