ضبط موظف بالإدارة الزراعية بالشرقية بتهمة غسـل 10 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الإدارات الزراعية بالشرقية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله وتكوينه ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله، مما نتج عن تحقيقه كسبًا غير مشروع بمبالغ مالية كبيرة أدخلها ذمته المالية بالمخالفة للقانون.

وأضافت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال، أن المتهم قام بمحاوله غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما غير المشروع فى (شراء العقارات والأراضى الزراعية وتأسيس الشركات وشراء السيارات) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بـ (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.