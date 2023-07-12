ورش رسم وقراءة لأطفال قبيلة الآحيوات بمكتبة طابا بجنوب سيناء

أجتمع أطفال وطلبة من أهالى مدينة طابا من قبيلة الاحيوات بمكتبة طابا الثقافية اليوم الأربعاء، فى إطار الإحتفال بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو، حيث تهدف مدينة طابا الثقافية لتحقيق شعار الثقافة للجميع والوصول لاطفال وأسر قبيلة الآحيوات.

وصرح الكاتب محمد محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى وكيل وزارة الثقافة، بأنه يتجمع العشرات من طلبة مجمع مدارس طابا بالقرية البدوية من عائلات قبيلة الآحيوات لتعليم الرسم ومطالعة الكتب المتنوعة بمكتبة الطفل وكذلك يستفيد عائلات الأطفال من المكتبة العائمة حيث يقبل عليها الكبار من أهالى طابا.

كما تقدم مكتبة طابا خدمة التدريب على دورات الحاسب الآلي ليستفيد منها الطلاب فى المراحل الدراسية المختلفة وكذلك العاملين بالإدارات الحكومية بمدينة طابا ويشرف على النشاط مدير مكتبة طابا خليل جمعه ومشرف الأنشطة الثقافية بشير محمد.

وتقدم المكتبة الخدمة الثقافية للوحدة الصحية للمدينة والمدارس بالقرية البدوية كما يقوم مدير المكتبة الثقافية ومساعده بالانتقال إلى المدارس الحكومية بالقرية لتقديم الخدمة الثقافية لطلاب المدارس خلال الفصل الدراسي او موسم الإجازات، كما تنفذ المكتبة محاضرات للطلبة من المتخصصين لتعظيم قيم الولاء والانتماء للوطن.

ويأتي مرور رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافى على تفقد النشاط الثقافى بمكتبة طابا فى إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة بالإهتمام بالمناطق الحدودية وتحقيق أهداف العدالة الثقافية وتبنى المواهب النشء ورعايتهم للمساهمة فى بناء الانسان.