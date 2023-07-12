سنة أولى قمة.. اختبار قوي ينتظر أوسوريو أمام الأهلي غدًا

يخوض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب فريق الزمالك، اختبار قوي وتحديا جديدا أمام الأهلي مساء غدًا الخميس في الدوري الممتاز .

يعد لقاء الغد هو القمة الأولي للمدرب الكولومبي بعد توليه مهمة تدريب الزمالك خلفا للخواجة البرتغالي فيريرا، ويرغب الخواجة الكولومبي في تحقيق الانتصار الأول له على حساب الأهلي .

ويعلم أوسوريو جيدا أن الفوز على الأهلي في أول مواجهة له كمدربا للزمالك سيرفع من أسهمه داخل النادي الأبيض وسيجعل له مكانة خاصة في قلوب جماهير الزمالك .

قاد أوسوريو فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلى غدًا في 12 مباراة بالدوري والكأس، حيث حقق الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراة واحده .

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة أوسوريو، لموقعة الأهلى، والمقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى.

ويأتي فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي غدًا، في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبي الفريق الأبيض 49 هدف، ودخل مرمي الفريق 30 هدف .

ويدخل فريق الزمالك عقب المران الختامي اليوم الأربعاء في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيد من التركيز على القائمة التى ستخوض المباراة من اللاعبين .

وفقد فريق الزمالك جميع فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، وتوج باللقب النادي الأهلي رسميا بغض النظر عن باقى نتائجه المتبقية .

ويأتي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في المركز الأول لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة .