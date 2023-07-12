ضبط المتهم بالنصب على المواطنين في 5 ملايين جنيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القاهرة) لممارسته نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى إستثمار أموالهم، والإستيلاء عليها بزعم إستثمارها وتوظيفها لهم فى مجال المضاربة بالبورصات العالمية مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة".

استولى المتهم على أموال الضحايا وامتنع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون، وحاول غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات وتأسيس الشركات ، وشراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإعطائها الصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (5 مليون جنيه).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

