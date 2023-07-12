الإسكندرية لتوزيع الكهرباء تعلن ميكنة جميع خدماتها للمواطنين

تقوم شركة الإسكندرية التوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقي وطبقا لتوجيهات قيادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتطبيق وسائل الدفع الألكتروني لفاتورة الكهرباء لينتهي بذلك عصر فواتير الكهرباء الورقية ويبدأ عصر الفواتير الألكترونية تنفيذًا لسياسة خدمات التحصيل الألكتورني لفواتير الكهرباء وهو ما يضمن التحصيل في المواعيد المحددة.

وقد إستحدثت الشركة نظام التحصيل الإلكتروني وشحن العدادات مسبقة الدفع عن طريق محصلي الشركة POS والتي تعتبر من أهم طرق الدفع الإلكتروني وتعد تلك الخطوات بداية للتحول الرقمي وإلغاء فواتير الكهرباء قريبًا على مستوى المحافظة وإستبدالها بوحدات الدفع المميكن إلكترونيًا (هاند هيلد) لزيادة جودة خدمة العملاء وخفض تكاليف التشغيل.

وقد صرح المهندس إيهاب الفقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتسهيل الخدمات للعملاء من خلال زيادة منافذ الدفع الإلكتروني وإنتشارها وقربها من العميل في جميع أنحاء المحافظة كما أنها تعمل على مدار الساعة دون التقيد بأوقات العمل الرسمية وتسهيل التعامل بين الشركة والمواطنين مما يكون له الأثر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهو الهدف المنشود لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

كما أفاد أيضًا أن تطبيق مفهوم الشمول المالي الذي يهدف إلى إتاحة الخدمات المالية المناسبة لجميع الأفراد والمؤسسات من خلال القنوات الرسمية " البنوك والشركات المتخصصة " وغيرها، بالإضافة إلى تحقيق إتجاهات الدولة ومن ضمنها توصيات المجلس الأعلى للمدفوعات لتفعيل خدمات التحصيل الألكتروني لفواتير الكهرباء وشحن كروت العدادات مسبقة الدفع بما يعود على الدولة بزيادة النمو وضمان التحصيل في المواعيد المحددة وتقليل تداول النقود وتحقيق النمو الاإقتصادي وتحسين الأوضاع الإقتصادية.

كما أوضح أن من أهم طرق الدفع الإلكتروني وخدمات المنصة الموحدة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة على مستوى المحافظة وهي "فوري، مصاري، أمان، ممكن، Bee"

المحفظة البنكية وعددها 12 وأبرزها " بنك مصر، بنك الإسكندرية، بنك الإسكان والتعمير، بنك عودة، بنك قناة السويس، بنك كيردي أجريكول، بنك CIB،بنك أبو ظبي الأماراتي، بنك بلوم "

محافظ شركات المحمول، وذلك من خلال التطبيق الخاص بكل شركة على متجر جوجل بلاي

التطبيقات الذكية المتاحة على متجر جوجل بلاي "سهل، الكهرباء خالص، ماي فوري"

من خلال خاصية NFC لشحن عدادات الكهرباء السداد والشحن من أي فرع من فروع الشركة على مستوى المحافظة لا يشترط أن يكون تابع لسكن العميل التحصيل والشحن عن طريق سيارات الخدمات الذكية المتنقلة الخاصة بالشركة.