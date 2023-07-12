استمرار حملات الإزالة علي المباني بدون ترخيص بالعريش

أصدر اللواء أسامة احمد عَفش رئيس مجلس مدينة العريش تعليماته بتشكيل لجنة مرور لمخالفات المباني برئاسة سكرتير عام المجلس يرافقه قسم العلاقات العامة ورئيس قسم الازالات، وذلك للمرور بمنطقة خدمات حي كرم أبونجيلة ومنطقة خدمات حي الكرامة، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بشأن متابعة الأعمال بمدينة العريش وإزالة التعديات والمباني والمخالفات بدون موافقه الجهة المختصة.

أسفر المرور بعد المعاينة عن وجود عدد مخالفتين سور مباني بالمهد بدون ترخيص وذلك بالمخالفة لقانون المباني وتمت الازالة لهم في وجود رئيس منطقة الخدمات وأتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.

كما سبق معاينة منطقة خدمات حي الريسة وقد أسفر المرور بعد معاينة المتغيرات المكانية بالاجهزة تبين وجود عدد مخالفتين مباني بدون ترخيص وذلك بالمخالفة لقانون المباني وتمت الازاله لهم في وجود رئيس منطقة خدمات الريسه وأتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفتين.

ويهيب رئيس المدينه المواطنين بعدم الاقدام علي المباني أو أستكمال مباني الا في وجود رخصة مباني ساريه والتقدم للمركز التكنولوجي بطلب أستكمال مباني مصحوب بصورة رخصة مباني ساريه.