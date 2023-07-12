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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط تشكيل عصابي لقيامهم بغسـل 100 مليون جنيه من الاتجار فى المواد المخدرة

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أربعة أشخاص لعدد "إثنين منهم معلومات جنائية". 

وأوضحت الأدارة العامة لمكافحة المخدرات فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن الأشخاص الذين تم ضبطهم قامو بالإتجار وترويج المواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات)، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. 

حيث قدرت أعمال الغسيل بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابي الاتجار في المواد المخدرة 100 مليون جنيه أجهزة وزارة الداخلية