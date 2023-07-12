مصدر بالزمالك: جاهزون للقمة والفوز سيرفع معنويات اللاعبين قبل البطولة العربية

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض جاهز لموقعة الأهلي في مسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها غدا الخميس على استاد القاهرة الدولي.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" اليوم الأربعاء، نركز جيدا في مباراة الأهلي غدا، ونلعب على الفوز لانه سيمنح اللاعبين دافع ومعنويات قوية قبل انطلاق مباريات البطولة العربية للأندية نهاية الشهر الجاري.

وتابع، مباراة الأهلي بطولة خاصة لكل فريق والجماهير تحتفل بالفريق الفائز احتفالات خاصة وكبيرة ولذلك الفوز سيكون مهم لنا لمحاولة تعويض الجماهير البيضاء عن النتائج السلبية هذا الموسم.

ويستعد فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة مدربه الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، لموقعة الأهلى، والمقرر لها غدا الخميس ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على استاد القاهرة الدولى.

ويأتي فريق الزمالك قبل مواجهة الأهلي غدًا، في المركز الثالث لجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة من خوض 32 مباراة.

وخلال 32 مباراة نجح فريق الزمالك في الفوز بـ 17 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات، وسجل لاعبي الفريق الأبيض 49 هدف، ودخل مرمي الفريق 30 هدف.

ويدخل فريق الزمالك عقب المران الختامي اليوم الأربعاء في معسكر مغلق وذلك لفرض مزيد من التركيز على القائمة التى ستخوض المباراة من اللاعبين.

وفقد فريق الزمالك جميع فرصه في التتويج بالدوري هذا الموسم للمرة الثالثة على التوالي، وتوج باللقب النادي الأهلي رسميا بغض النظر عن باقى نتائجه المتبقية.

ويأتي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في المركز الأول لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 75 نقطة من خوض 29 مباراة وله أكثر من مباراة مؤجلة.