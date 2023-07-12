القمة 126.. قطار الزمالك يصطدم بصلابة الأهلي

يترقب عشاق الكرة المصرية، لقاء القمة 126، بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في المباراة المقرر لها غدًا الخميس القادم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتفظ لقاء القمة غدًا ببريقه الخاص، على الرغم من حسم الأهلي لقب البطولة برصيد 75 نقطة، إلا أن حالة تاريخ مواجهة الفريقين تمنح المباراة بطولة خاصة، بالإضافة إلى الحالة الفنية للفريقين في الوقت الحالي.

ويسعى قطار الزمالك لمواصلة انتصاراته تحت قيادة المدرب الكولمبي، بعد 12 مباراة سابقة، شهدت على فوز الفارس الأبيض بـ9 انتصارات، وتلقي هزيمة وحيدة، والتعادل في مباراتين، وسجل هجوم الأبيض تحت قيادة أسوريو 27 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 12 هدفًا.

وقاد الكولمبي الزمالك لتحقيق 6 انتصارات متتالية، كان آخرها أمام فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، فضلًا عن قيادة الفريق للتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، وضرب موعدًا مع بيراميدز.

وتصطدم صحوة الزمالك، بقوة وصلابة الأهلي الدفاعية، حيث يحافظ على سجله خالٍ من الهزيمة، بعد الفوز في 23 مباراة، والتعادل في 6 آخرين، وتسجيل 54 هدفا، واستقبال 7 أهداف فقط كأقوى دفاع وهجوم في الدوري.

ويتبقى للفريق الأحمر 5 مؤجلات أمام الزمالك والمقاولون وبيراميدز والمصري وحرس الحدود.

واستعاد الأهلي اللقب الغائب عن خزائنه في آخر موسمين، بعد تعثر بيراميدز، أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الزمالك قمة الخميس، في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز فى 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات أخرى.