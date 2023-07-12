زيلينسكي وسوناك يبحثان توسيع قدرات القوات المسلحة الاوكرانية

أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بحثا توسيع قدرات القوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة خلال اجتماعهما على هامش قمة الناتو في فيلنيوس بليتوانيا.

ووفقًا للمكتب الاعلامي للرئاسة الاوكرانية بحسب وكالة انباء (يوكينفورم) الاوكرانية، فإن “القادة ناقشوا الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا، وزيادة التعاون لتوسيع قدرات الجيش الأوكراني في ساحة المعركة، ولا سيما الأسلحة بعيدة المدى، والطيران الغربي الحديث في المستقبل”.

وأعرب زيلينسكي عن شكره للمملكة المتحدة لدعم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الاطلسي الناتو ومشاركتها في تزويد البلاد بضمانات أمنية فعالة للفترة التي سبقت العضوية في الحلف.

كما أشاد رئيس اوكرانيا بجهود بريطانيا خلال الانعقاد الناجح الأخير لمؤتمر التعافي الأوكراني في لندن والقرارات المتخذة لتزويد البلاد بالدعم المالي طويل الأجل، لا سيما من خلال تخصيص الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا.

وفي سياق اخر، قال رئيس اوكرانيا” إن أوكرانيا تقدر خطوة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخاصة بعدم حاجة كييف إلى خطة عمل للانضمام للحلف، ووصفها بأنها نتيجة جيدة للقمة الحالية”.

ووصل زيلينسكي إلى مدينة فيلنيوس الليتوانية، أمس الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وتعقد قمة الناتو في مدينة فيلنيوس بليتوانيا في 11-12 يوليو الجاري، وخلال القمة تتوقع أوكرانيا الحصول على ضمانات أمنية واضحة وتخطيط آفاق بشأن عضويتها في الحلف.