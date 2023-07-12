تأييد حكم حبس لاعب الزمالك السابق بتهمة سرقة عقد زواجه العرفي

قررت محكمة جنح مستأنف الهرم، اليوم الأربعاء، تأييد الحكم الصادر ضد لاعب نادي الزمالك السابق إسلام جابر، بالحبس سنة مع الشغل، لسرقة ورقة زواجه العرفي، وتحفظت قوات الأمن علي اللاعب عقب صدور الحكم.

كانت فتاة تقدمت بالبلاغ رقم 16144 إداري الهرم لسنة 2022، تتهم فيه إسلام جابر لاعب كرة القدم الشهير بسرقة عقد زواجه منها عرفيا، وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وأضافت المبلغة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.

وبناء على ذلك تم إجراء التحريات اللازمة التي ثبت منها صحة ارتكاب اللاعب الواقعة وسرقته ورقتي الزواج العرفي، وبناء على ذلك تم تغيير رقم المحضر من ١٦١٤٤ لسنة ٢٠٢٢ ادارى الهرم - الى - رقم ٥٧٠٦٩ لسنة ٢٠٢٢ جنح الهرم، وتم تحديد جلسة ١٢ / ١ / ٢٠٢٣، وفور تداولها تم إحالة القضية للاختصاص الرقمى الى دائرة الأربعاء الموافق ١٨ / ١ / ٢٠٢٣، وصدر قرار بحبس اللاعب سنة مع الشغل والنفاذ وإلزامه بدفع المصاريف فى واقعة سرقة عقد الزواج العرفى.