تزوير تأشيرة محافظ المنوفية.. وإحالة الواقعة للنيابة العامة



أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأربعاء واقعة تزوير تأشيرة المحافظ وختم لأحد النواب علي طلب لأحد العاملين بالتربية والتعليم، للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة .

تبين بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للمحافظ وختم لأحد النواب على طلب مقدم من أحد العاملين بالتربية والتعليم للموافقة علي إلغاء الندب والتثبيت بأحد الأقسام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلب المذكور ، حيث اتضح أثناء تداول الطلب بين إدارات التربية والتعليم اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة ، وأمر محافظ المنوفية على الفور بإحالة الموضوع بكامل جوانبه للنيابة العامة لإعمال شؤونها .

وأكد محافظ المنوفية أنه سيضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمحررات رسمية ومحاولة تحقيق الاستفادة منها ، مؤكدا أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات وسيتم التصدى بكل حزم لأي خروج علي نصوص واللوائح القانون .