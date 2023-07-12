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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تزوير تأشيرة محافظ المنوفية.. وإحالة الواقعة للنيابة العامة

اللواء إبراهيم أحمد
اللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية
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أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الأربعاء واقعة تزوير تأشيرة المحافظ وختم لأحد النواب علي طلب لأحد العاملين بالتربية والتعليم، للنيابة العامة لإعمال شئونها حيال الواقعة .
تبين بالفحص وجود شبهة تزوير في تأشيرة منسوبة للمحافظ وختم لأحد النواب على طلب مقدم من أحد العاملين بالتربية والتعليم للموافقة علي إلغاء الندب والتثبيت بأحد الأقسام ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الطلب المذكور ، حيث اتضح أثناء تداول الطلب بين إدارات التربية والتعليم اكتشاف شبهة التزوير وبالرجوع للمختصين بذات الشأن تم التأكد من صحة الواقعة ، وأمر محافظ المنوفية على الفور بإحالة الموضوع بكامل جوانبه للنيابة العامة لإعمال شؤونها .
وأكد محافظ المنوفية أنه سيضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه العبث بمحررات رسمية ومحاولة تحقيق الاستفادة منها ، مؤكدا أن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات وسيتم التصدى بكل حزم لأي خروج علي نصوص واللوائح القانون .

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