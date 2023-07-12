الثانوية العامة 2023.. “التعليم”: لا مشكلات في امتحان الاقتصاد للطلاب المكفوفين

أدى طلاب مدارس المكفوفين اليوم الأربعاء امتحانات الدور الأول من إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023،

وأدى امتحان الاقتصاد إجمالي (255) طالب وطالبة.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي، نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

وسارت أجواء الامتحان بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث اطمأنت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات.