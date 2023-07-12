رحلة 74 عاما.. نهاية حقبة الدرع التاريخي للدوري المصري في متحف "الجبلاية"

انتهت رحلة درع الدوري المصري الممتاز التاريخي، في انتظار التصميم الجديد للدرع بعد سنوات طويلة كان الشكل التاريخي والتصميم الكلاسيكي للدرع علامة مسجلة لكرة القدم المصرية التي مهدت الطريق للساحرة المستديرة للانتشار في القارة الأفريقية.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحم دياب، نقل درع الدوري المصري إلى المتحف بعد تسليمه للأهلي في الموسم الجاري.

وقالت الرابطة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: رحلة 74 عاما تنتهي هذا الموسم.. ‏لقد كان درع الدوري هو أبرز علامات الكرة المصرية عبر تاريخها.. ‏للمرة الأخيرة سيسلم الدرع إلى الفريق الفائز بلقب الدوري قبل أن يوضع في المتحف ليصبح شاهدا على حقبة تاريخية للكرة المصرية.



وحسم الأهلي رسميا لقب الدوري الممتاز للمرة 43 في تاريخه، بعد فوز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز مساء الاثنين ضمن الجولة 33 للدوري، بنتيجة 2/1.

وخلال تاريخ الدوري الممتاز توج الأهلي باللقب 43 مرة مقابل 14 مرة للزمالك، وحقق الإسماعيلي اللقب 3 مرات ولقب وحيد لكلا من الأولمبي وغزل المحلة والترسانة والمقاولون العرب.

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة التصميم الجديد لدرع الدوري المصري خلال الموتمر الصحفي المقام حاليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتعقد رابطة الأندية المصرية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، مؤتمرا صحفيا حاليا لإعلان تفاصيل مسابقة الدوري الممتاز فى الموسم الجديد 2023 -2024 بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأطلقت الرابطة اسم “دوري النيل” على الدرع الجديد الذي تم تصميمة لتنتهي رحلة الدرع التاريخي الذي بدأ تسليمة لبطل المسابقة منذ موسم 1948 - 1949.