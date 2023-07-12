رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: التحالف الوطني وفر مساعدات غذائية لـ25 مليون مواطن

ذكر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، خلال مشاركته بالحوار الوطنى والقضية السكانية والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية للمؤسسات الأهلية، أن التشبيك بين مختلف الجهات وعقد التحالفات وتشكيل الكيانات المشتركة القوية، يؤدي إلى تحقيق نتائج إيجابية خلال تناول القضايا السكانية، ووضع الحلول الجذرية للمشكلات المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قام بعدد من التداخلات في إطار الحماية المجتمعية لمواجهة عدد من المشكلات من خلال مبادرة "كتف في كتف"، من خلال التنسيق البناء بين مجموعة التحالف الوطني من منظمات وجمعيات ومؤسسات أهلية من جانب، والأجهزة التنفيذية الحكومية من جانب آخر، مما ساهم في حل العديد من المشكلات بشكل قوي وأحدث نوعاً من التأثير والاستمرارية وتحقيق أعلى فائدة للمواطنين.

وكشف المحافظ، أن وضع حلول المشكلات للقضايا السكانية يتوقف على نوع المشكلة نفسها وقوتها ومستوى تأثيرها على المجتمع والتنمية المستدامة، مؤكداً أنه كلما كانت المشكلة قوية، كلما كانت الحلول ونجاح الرؤية للعبور منها كثيرة، من خلال تحديد المؤشرات واتخاذ الإجراءات التى تتوافق وطبيعة المشكلة السكانية، للتحول إلى الوضع الأفضل الذي يساعد في التنمية المستدامة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع، مع مراعاة بيئة المشكلة وطبيعتها ورصد الشخصيات المؤثرة بنطاقها، مع التنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة من المجلسين القومي للمرأة والقومي للسكان، في إطار من العمل المشترك بروح الفريق الواحد مع إنكار الذات والتفاعل البناء مع الآخر.

من جانبه، قدم رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته الكريمة لمؤتمر الحوار الوطني حول القضية السكانية وتنمية الأسرة المصرية على أرض الفيوم، مثمناً جهده للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة، مشيراً إلى أن المؤتمر المنعقد اليوم يأتى عقب عدد من الفعاليات القوية بالأمس، منها الاحتفال باليوم العالمي للسكان، وكذا موافقة مجلس النواب على قانون عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومناقشة نتائج حملة "100 يوم صحة"، مع وزير الصحة والسكان.

كما أشار إلى أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يسعى للتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لعقد لقاءات جماهيرية بالمحافظات من أجل الاستماع وتجميع مطالب القوى المدنية والشباب من أجل عرضها على لجان الحوار الوطنى، في ظل إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، والذي يأتي فى إطار دعم الحوار مع مؤسسات المحتمع المدنى.

وأضاف، أنه تم توقيع ميثاق أخلاقي للتعاون بين عدد 24 جمعية ومؤسسة ومنظمة أهلية، بجانب انضمام عدد 10 جمعيات أخرى مؤخراً، والعمل على تبادل البيانات والمعلومات فيما بينها والتعريف بالأنشطة المشتركة، ووضع خرائط لخطط دعم المواطنين، وتم عقد أول مؤتمر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي خلال شهر يناير 2023، وأشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برؤية التحالف، لافتاً إلى أن التحالف خلال 10 أشهر من إطلاقه أسهم بقيمة 14 مليار جنيه في العمل المجتمعي، واستهدف 35 مليون مواطناً بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا بتوفير المساعدات لهم.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن التحالف الوطني قام بتوفير مساعدات غذائية لعدد 25 مليون مواطن، ودعم القطاع الصحي بأجهزة ومستلزمات للمستشفيات بقيمة 160 مليون جنيه، وتوفير خدمات صحية لعدد 5 مليون مواطناً، ويخدم التحالف 251 متطوعاً من الجنسين، وتم دعم 100 ألف فلاح مصري، وزراعة 150 ألف فدان بمحاصيل استراتيجية "القمح والفول الصويا"، ولفت أنه تم توزيع 5 ملايين كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان الماضي للأسر الأولى بالرعاية، مؤكداً أن التحالف الوطني له أنشطة متعددة لسد الفجوة الغذائية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، ويسهم في حل مشكلة البطالة، مشيراً إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليس بديلاً عن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ولكنهما يعملان في إطار التعاون المشترك تبعاً للرؤى المتوافقة.

وفي ختام المؤتمر، تم عرض رؤى ومقترحات الحضور من قبل كافة ممثلى الجمعيات والنقابات والأحزاب، والذين بادروا بالاشتراك في النقاش، وطرح العديد من الموضوعات والقضايا حول دور منظمات العمل الأهلي في المرحلة القادمة، ودورها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بجانب استعراض العديد من القضايا والملفات الهامة المتعلقة بتحديد مجالات عمل الجمعيات، والمشاكل المجتمعية الرئيسية التي تواجهها، وأوجه القصور والسلبيات فيما يتعلق بالجوانب التشريعية والتنفيذية، وملفات تقنين أوضاع الجمعية وتوفيق أوضاعها، الجوانب التمويلية والهيكلة الإدارية والبنية البشرية وغيرها، بجانب الاستماع لآراء ومقترحات المشاركين في المؤتمر، فيما يتعلق بتعزيز دور ومكانة العمل الأهلي والتطوعي بما يعود بالنفع على المواطنين.