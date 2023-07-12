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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

إطلاق قافلة علاجية بشمال سيناء بمشاركة كلية طب السويس ضمن «100 يوم صحة»

قوافل طبية
قوافل طبية
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق قافلة علاجية، في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، ضمن فعاليات الحملة الرئاسية «100 يوم صحة»، تضم 15 عيادة متنقلة، وتستمر لمدة أسبوعين، بمركز شباب مدينة العريش، لتقديم خدمات الكشف وإجراء الفحوصات، وصرف العلاج بالمجان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن التخصصات المتوفرة في القافلة تشمل (باطنة، أطفال، جراحة، عظام، نساء، جلدية، رمد، أمراض صدرية، أسنان، تنظيم أسرة)، بالإضافة إلى أشعة بالسونار، ومعمل تحاليل، صيدلية لصرف الأدوية بالمجان.

وأضاف «عبدالغفار» أن القافلة تقدم خدمات مبادرات الصحة العامة، بمشاركة 27 طبيبا، من كلية طب جامعة السويس، وذلك لإجراء العمليات الجراحية، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة المسالك، والأنف والأذن، والرمد، والقلب والأوعية الدموية، وجراحة العظام، وجراحة الوجه والفكين، والأطفال إلى جانب التخدير، والأطفال، على أن يتم إحالة الحالات التي تحتاج إلى إجراءات طبية دقيقة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى العريش العام.

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100 يوم صحة أعلنت وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان تقديم خدمات صرف العلاج علاج بالمجان مبادرات الصحة العامة