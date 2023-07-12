نائب محافظ القاهرة تتفقد أعمال تطوير مسار مزارات آل البيت وميدان السيدة نفيسة

واصلت المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة الزمن جهودها للانتهاء من مشروع تطوير مسار مزارات آل البيت ورفع كفاءة الميادين و محيط المساجد، وذلك في إطار إبراز قيمة المناطق التاريخية والأثرية وعودة القاهرة لسابق عهدها كمنارة تاريخية وانعكاس ذلك على جذب السياحة الداخلية والخارجية والارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الجماليات طبقا للتوجيهات الرئاسية المستمرة .

وأجرت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية جولة ميدانية موسعة شملت ميدان السيدة نفيسة بنطاق حي الخليفة للوقوف على أعمال التطوير القائمة به ومتابعة كافة مستجدات الأعمال أولا بأول وتقييم ما تم إنجازه وإبداء كافة الملاحظات لخروج أعمال التطوير بالشكل اللائق تماشيا مع كافة أعمال التطوير القائمة بهذا الملف المهم طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

رافقها خلال الجولة العميد طارق اليمني رئيس حي الخليفة و المهندسة صفاء مسعد مدير مديرية الطرق بمحافظة القاهرة و الأستاذ جمال حسين مدير المتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والمهندسة سارة إبراهيم بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية وعدد من التنفيذين و فريق العمل والمتابعة الميدانية بالمنطقة و حي الخليفة .

وخلال جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أكدت على الاجهزة التنفيذية والمعنية بالاهتمام التام و الحرص على رفع كفاءة الطرق بميدان السيدة نفيسة والطرق المؤدية له نظرا لزيادة عدد زوار الميدان مع الاهتمام بزيادة الرقعة الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة مستمرة مع رفع نواتج التقليم وزراعة اربع مثلثات والجزر الوسطى لاضافة المظهر الجمالي .

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بضرورة ترميم الطرق ورفع كفاءة الارصفة و استبدال البلدورات و بلاط الانترلوك المتهالك ورفع المتروكة واستكمال كافة النواقص منها تمهيدا لاعمال الدهانات الخاصة بها .

وشددت على بذل الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة ومنها دهان الأسوار وكشك الساحة واعمدة الانارة المحيطة بميدان السيدة نفيسة بعد رفع كفاءتها وإجراء الصيانة اللازمة لها منوه إلى رفع كفاءة سلم قاعة الأفراح المتواجدة بالميدان والملاصقة لسور مستشفى المغربي و تغطيته بالرخام مع رفع كفاءة السور الاسمنتي بها من خلال تركيب الحجر الهاشمة لتتماشى مع طبيعة المنطقة التاريخية والحفاظ على الهوية البصرية للمكان .

واثناء جولتها مع فريق عمل المنطقة شددت سيادتها على رفع كافة الإشغالات والمخالفات وتحقيق الانضباط بمحيطة وبالشوارع المؤدية اليه وازالة عدد من الغرف مع رفع كفاءة ودهان نقطة شرطة السيدة نفيسة .

كما وجهت بضرورة التنسيق التام مع كافة الاجهزة المعنية لخروج الاعمال بالمظهر اللائق ومنها تكثيف غسيل الارصفة وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والتنسيق مع المرور لتنظيم حركة سير السيارات لتحقيق السيولة المرورية طوال اليوم و خاصة خلال اوقات الذروة .

يذكر أن مسار "آل البيت" يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وينتهي عند مسجد السيدة زينب، مروراً بعدد من المساجد والأضرحة، والعديد من المزارات والبنايات التاريخية وخلال رحلة مزارات آل البيت، بشارع الأشرف سيمر الزائر على قبة الأشرف خليل بن قلاوون، مسجد السيدة سكينة، والسيدة رقية، فضلا عن آثار متنوعة أخرى، منها مقام يُنسب إلى ابن سيرين مفسر الأحلام، وضريح شجر الدر، وتمثل البنايات الأثرية الموجودة في الشارع طرزاً متنوعة من فنون العمارة الإسلامية.