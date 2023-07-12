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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع أنشطة وجهود المحليات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات.. صور

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بأسوان
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تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المكثفة التي تقوم بها أجهزة المحافظة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال سلسلة الأعمال المتعلقة بإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن جهود المرحلة الثالثة للموجة الـ 21 ، والتي يأتي تنفيذها طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى في هذا الشأن ، فضلاً عن رفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات، وتنفيذ أعمال النظافة العامة .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنفيذ 25 قرار إزالة بمساحة 4475 م2 بقرى الحجز بحرى وقبل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين ، وهو الذى توازى مع قيام الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بإزالة 10 حالات تعدى بمساحة 2188 م2، على أراضى زراعية بنطاق قرية العباسية .

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والأتربة أسفل كوبرى الشيخ عيسى بالجزيرة، مع وضع حواجز لعدم مرور السيارات المخالفة لتفريغ ما لديها من الرتش والقمامة مرة أخرى ، مع القيام بأعمال الإزالة في المهد لحالة تعدى بمساحة 300 م2 .

بينما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بتنفيذ أعمال النظافة العامة بمنطقتى الشيخ تاج والعمارات السكنية، مع رفع 20 طنا من الأتربة والمخلفات بالطريق الرئيسى، والقيام بمتابعة انتظام العمل بمواقف السيارات بالمدينة .

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ازالة التعديات إزالة التعديات ورفع الإشغالات رفع الإشغالات والتراكمات أخبار محافظة أسوان