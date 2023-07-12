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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الرعاية الصحية: ميكنة منظومة التأمين الشامل أحد أهم أولوياتنا.. فيديو

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية
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قال الدكتور أحمد عاطف، المشرف على الإدارة العامة للتعاون الدولي والعلاقات الخارجية بهيئة الرعاية الصحية، إن ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل كانت من الأولويات، لكونها كانت أبرز ما ينقصنا في المنظومات السابقة وهو وجود منظومة إلكترونية كاملة تربط كافة المستشفيات والمعلومات الخاصة بالمرض والمريض.

وأضاف "عاطف"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، أن الميكنة بدأت مع مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، 100 مليون صحة التي تضمنت جمع العديد من البيانات المهمة عن المواطنين، والتي ترجمت لإنشاء منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وتابع، أن منظومة التحول الرقمي داخل الهيئة ارتكزت على 6 محاور تستخدم فيها تكنولوجيا المعلومات كجزء من رؤية مصر 2030، والعمل على إدارة الملف الطبي، والموارد البشرية، والمطالبات، والأصول، والموارد المؤسسة والأنشطة الإلكترونية، وإنشاء الملف الطبي الموحد للمريض.

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