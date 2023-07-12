محافظ أسوان ومدير صندوق مكتبات مصر العامة يتفقدان التشطيبات النهائية بالمكتبة بنسبة تنفيذ 95%

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية والتشطيبات النهائية لمشروع إنشاء مكتبة مصر العامة بنسبة تنفيذ 95%، وبتكلفة تقديرية 68 مليون جنيه على مساحة 3200 م2، وذلك استعدادًا لقرب افتتاح أكبر منارة ثقافية وفنية وعلمية، وصرح تنويرى بالمحافظة.

ورافق المحافظ، السفير محمد رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، وأيضاً محمد أبو المجد أمين صندوق مكتبات مصر العامة وكيل وزارة الثقافة ، والدكتور أحمد أمان منسق عام مكتبات مصر العامة، فضلاً عن مسئولى الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات، والشركة المنفذة صالح النوبى، وكذا الجهات المختصة.

وخلال الجولة التفقدية وجه اللواء أشرف عطية إلى ضرورة وضع اللمسات الجمالية، والتجهيز لفرش المكتبة بكافة مكوناتها من الأثاث والأجهزة بشكل راقى داخل الـ 3 أدوار، والتى روعى فيها الاعتماد على الخامات ذات الطابع الأسوانى حيث تضم قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض ، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الإتصالات والمعلومات ، وأيضاً المكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية ، فضلاً عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف ، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه ، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية ، وتكييف مركزى ، مكلفاً بأهمية رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة ، مع دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية ، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية ، ومقصداً لزيارة الأفواج السياحية ، بالإضافة إلى أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح ، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل ، فضلاً عن المسطحات الخضراء، والجراج الذى سيسهم فى استيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى .

فيما أشاد السفير محمد رضا الطايفى، والوفد المرافق له بما تم إنجازه من أعمال بمكتبة مصر العامة بمتابعة مستمرة من محافظ أسوان، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم والتجهيز الكامل لتكون المكتبة واجهة مشرفة ونموذجية، وتقدم خدماتها وأنشطتها المتنوعة لخدمة أبنائنا فى الجيل الحالى والأجيال القادمة .

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