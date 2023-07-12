"العمل" تستعد لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، عن بدء الاستعدادات للحملة الإعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوعية الراغبين في العمل في الداخل والخارج بحقوقهم وواجباتهم،واتفق المجتمعون على اجتماع مرتقب نهاية الاسبوع المقبل بحضور ممثلين عن منظمتي الهجرة الدولية، والعمل الدولية، للاستفادة من خبراتهم في "الخطة" التي تأتي في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، ولتعزيز قدرة المؤسسات المصرية، وتبادل المعرفة والخبرة من أجل إدارة مناسبة للهجرة.

وجاء ذلك خلال اجتماع انعقد اليوم بمقر" الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة ،بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية برئاسة أمال عبدالموجود ،وممثلين عن الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية، وشركة «Axeer» المتخصصة في تنفيذ حملات التوعية.

وبحسب البيان الصحفي دارت نقاشات بشأن مجموعة من التساؤلات التي سوف تشملها الحملة عن حقوق وواجبات العمال ،والتشريعات والمعايير المحلية والدولية ذات الصلة، وتوعيتهم بشرعية العمل بالخارج ،والآليات،والطرق المشروعة للجوء إليها، وكذلك إبراز دور وزارة العمل في تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل الداخلي والخارجي، والتركيز على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن تعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية ،واطلاق حملات قومية لتغيير الصورة الذهنية لدي الشباب نحو ثقافة العمل ،وتحسين صورة العمل في المجتمع والتشديد علي أهميته،تماشيا مع المتغيرات والتحديات التي لحقت بالسوق الداخلي والخارجي.

وتحدث المجتمعون عن دور الحملة الإعلامية في التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتقديم السياسات البديلة التي تُقدمها الدولة والخاصة بالتدريب والتشغيل، ورفع الوعي بين العمال الحاليين في مصر، والباحثين عن عمل بشأن التشريعات الوطنية والدولية والتدابير المُتخذة لحمايتهم فضلا عن طرق البحث عن عمل لائق وأمن، وضمان الحصول على فرص عمل بالداخل والخارج بما يتوافق مع المعايير الدولية العادلة للتوظيف وحقوق العمال،وأيضا تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب في إتجاه العمل الحر والمشروعات الصغيرة،و زيادة وعي الرأي العام بشأن الحق في التوظيف العادل وفرص العمل اللائقة.

وقال البيان: “إن الحملة الإعلامية تتلخص في إنتاج وتصميم وتنفيذ محتوى رقمي يخدم أهداف الحملة وينشرها على مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة «تويتر، إنستجرام، فيسبوك، وقنوات بث، واتس آب، وشبكة Google الإعلانية، ويتضمن المحتوى الرقمي: مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة ورسوم بيانية وصور GIF وشعارات ‏الويب،وكذلك إنتاج مقاطع صوتية باللغة العربية بمتوسط 30 إلى 90 ثانية للتوزيع عبر الإعلانات الإذاعية وحملات واتس آب،وتنظيم أيام توعوية من خلال العربات المتنقلة التابعة لوزارة العمل،في القرى ،وأيضا إنتاج مواد توعية مثل الملصقات والنشرات الخاصة بالأحداث والكتيبات لنشر الرسائل الرئيسية لزيادة الوعي بحقوق العمال والتوظيف العادل،ورصد وتحليل التغطية من خلال التقارير السردية الشاملة التي تحتوي على مؤشرات الأداء الرئيسية KPI وتعديل خطة التنفيذ وفقا لذلك.

وكان وزير العمل حسن شحاتة قد وجه بسرعة إطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتركيز على حث الشباب للإقبال على العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة، والإستفادة من خطط الوزارة في التدريب المهني المجاني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، واستهداف الراغبين في الالتحاق بسوق العمل في مصر وخارجها للتعريف بحقوقهم وواجباتهم من خلال تعريفهم بالمبادئ والحقوق الاساسية في العمل والتشريعات الدولية والوطنية فضلا عن سبل البحث عن وظائف في الخارج، وضمان الوصول إليها بطريقة مناسبة وأخلاقية، والتأكيد على دور الدولة في تأهيل الشباب لسوق العمل.

وحضر اللقاء من جانب الوكالة الإسبانية للتنمية الدولية كلا من: بلانكا رامون أمبروس مدير مشروع تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأسبانية، ومن شركة «Axeer»: هشام عصام، ومطور أعمال، وفاطمة حسن مدير قسم علاقات العملاء، وأحمد ماجد مطور استراتيجى.

ومن الوزارة: “أمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعبدالوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، ورشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، واحمد عادل الصاوي من الادارة العامة للتشغيل، ومصطفي صلاح باحث بإدارة التمثيل الخارجي ومنسق المشروع، ومريم محمد ابراهيم باحث بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية”.

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