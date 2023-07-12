الفنادق: بدء تحصيل 1% من النزلاء لصالح صندوق السياحة

طالبت غرفة المنشآت الفندقية، برئاسة علاء عاقل رئيس لجنة تسيير الأعمال، كافة المنشآت الفندقية بسرعة سداد نسبة 1% من متحصلات بيع الليالي السياحية لصالح صندوق السياحة والآثار.

وقالت الغرفة في خطابها، إنه وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2022 والخاص بإنشاء صندوق السياحة والآثار، فإنه يتعين على المنشآت الفندقية بفئاتها المختلفة، سداد رسم سنوي قدره 1% من سعر الإقامة للفرد في الليلة بما لا يقل عن 5 جنيهات، ولا يزيد عن 50 جنيها للفرد، لصالح الصندوق، موضحة أنه يجب سداد النسبة المقررة بأثر رجعي من تاريخ 9 يوليو 2022، علما بأن القانون قد بدأ سريانه باعتبار مرور 3 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، في 9 أبريل 2022.

واقترحت الغرفة، سداد الفنادق للرسوم المتأخرة بشكل مزدوج من مايو 2023، أي سداد شهرين معا، منهما شهر من المتأخرات وشهر من الجديد، وذلك لمدة 10 أشهر، وبالعملة المحلية، ونوهت إلى أن آلية احتساب النسبة تكون وققا لإجمالي فاتورة الفرد في الليلة قبل احتساب الضرائب والرسوم الأخرى والخدمات الإضافية.

ويتم احتساب سعر الليلة وفقا لنظام الإقامة، حيث تبلغ 50 % من الإقامة الشاملة كليا "أول انكلوسف"، و60% من الإقامة الكاملة "3 وجبات"، و70% من نصف الإقامة "فطار وعشاء"، و85% للإقامة بالإفطار فقط، وتلتزم المنشآت الفندقية بتمكين العاملين بالصندوق من الاطلاع على كافة المستندات التي تؤدي للتحقق من سداد المنشأة لنسبة 1% المقررة وفقا للقانون.