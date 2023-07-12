المحيطات تعلن غضبها ودرجة الحرارة تقترب من 50 في إيطاليا

يتعرض العالم لموجات حر شديدة ودرجات حرارة قياسية هذا الصيف، حيث كسرت درجات الحرارة في إنجلترا الشهر الماضي، كل الأرقام السابقة، كما تعاني مناطق في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط، وآسيا، موجات حارّة مرتفعة

إيطاليا على جمرة نار

أما أكثر الدول تضررا هي إيطاليا والدول المجاورة حيث تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في معظم أنحاء إيطاليا، مع 47 إلى 48 درجة مئوية في صقلية وسردينيا، بسبب نظام الضغط العالي.

ووفقا لرئيس الهيئة الإيطالية للأرصاد الجوية فإن درجة الحرارة ستتجاوز 40 أو 45 درجة مئوية وقد تتجاوز الرقم القياسي البالغ 48.8 درجة مئوية، يستمر الطقس الحار بشكل غير عادي عبر البحر الأبيض المتوسط ​​لمدة أسبوعين تقريبًا.

السر في المحيطات

ويأكد البروفيسور ريتشارد بيتس ، عالم المناخ في مكتب الأرصاد الجوية وجامعة إكستر أن معظم الحرارة المخزَّنة قريباً من سطح الأرض ليست في الغلاف الجوي، بل في المحيطات التي وصلت حرارتها إلى درجات قياسية خلال الربيع والصيف، وعندما تصبح درجة حرارة البحار أكثر دفئاً، فإن درجة حرارة الهواء سترتفع بدورها.

وبدأت ظاهرة مُناخية طبيعية تُعرف باسم «النينو» في المحيط الهادئ، ومن المحتمل أن ترفع درجة الحرارة إلى كوكب يزداد سخونة بالفعل بسبب تغير المناخ.

ظاهرة النينو

تشير ظاهرة النينو إلى انخفاض درجات حرارة سطح المحيطات على نطاق واسع في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي، إلى جانب تغيرات في دوران الغلاف الجوي المداري، مثل الرياح والضغط وهطول الأمطار. ويوضح التقرير أن معظم الحرارة الزائدة المحاصرة بسبب تراكم الغازات الدفيئة أدى إلى ارتفاع درجة حرارة سطح المحيط. ويُعدّ ارتفاع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة سبباً آخر في هذا الصدد، إذ لا يزال مرتفعاً بنسبة 1 في المائة عن العام الماضي. ويحذِّر الخبراء من أن ارتفاع درجات الحرارة لا ينعكس سلباً على الطقس فحسب، بل يمتد لأمور أخرى في حياتنا، كالغابات، والأسماك في البحار والمحيطات.