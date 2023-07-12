وزارة الشباب تواصل تنفيذ معارض «ريادة الأعمال للنشء»

واصلت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة تنفيذ الأنشطة الصيفية داخل مراكز الشباب، وذلك من خلال استمرار تنفيذ المعارض والتدريبات الخاصه بشعب التوجيه والتأهيل المهني وريادة الأعمال للنشء في مجالات ( الخياطة -الجلود - الريزين -المشغولات اليدويه-الاركيت-الاكسسورات-السجاد اليدوي -الفخار - الخيوط -النجاره ) بمراكز التوجيه والتأهيل المهني داخل مراكز الشباب بواقع ثلاثة أيام تدريبية من كل أسبوع وذلك علي مدار العام.

يأتي ذلك بهدف تنمية قدرات النشء الإبداعية والإبتكارية بصوره إيجابية وتنمية وعيهم بأهمية استثمار اوقات الفراغ بصوره فعاله.

جدير بالذكر أنه يتم أيضًا تنفيذ معارض بيع داخل مراكز الشباب بالاضافه الي المعارض القومية بالمحافظات وذلك بمشاركة ٨١٠ ناشئ في جميع الشعب علي مستوي الجمهورية.