البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، وانخفض رأس المال السوقي بنحو 2.9 مليار جنيه، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، ليسجل في الختام 1.160 تريليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.06%، ليغلق عند مستوى 17,144.22 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX50 بنسبة 0.6%، ليغلق عند مستوى 3,132.56 نقطة.

كما انخفض المؤشر EGX70 بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 3,392.27 نقطة، وكذلك المؤشر "WEI-EGX100" بنحو 0.39%، ليغلق عند مستوى 5,034.37 نقطة.

وهبط ايضا مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 0.23% ، ليغلق عند 20,816.97 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 2,862.11 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.03%، ليغلق عند مستوى 7,177.14 نقطة.

وسيطر على تعاملات الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بنحو 13.8 مليون جنيه، و 30.5 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء مسجلين صافي بلغ 44.3 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم بنحو 1.3 مليار جنيه، بعد التعامل على 483.3 مليون سهم، من خلال 57.9 ألف عملية منفذة.