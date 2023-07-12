وزير الإنتاج الحربي يوجه بضرورة تمكين الشباب واستثمار طاقاتهم وتطبيق مبدأ الحوكمة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بهدف متابعة سير العمل بالشركة.

واطلع الوزير على عرض تقديمي حول أنشطة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة والمؤشرات الخاصة بالأداء والإنتاجية.

وعقب التعرف على الموقف التنفيذي للمشروعـات الجـاري والمخطط تنفيذها بواسطـة الشركة، تفقّد الوزير خطوط الإنتاج داخل الشركة (مصنع 18 الحربي) والتي تضم مجمعين صناعيين بإجمالى (30 مصنعا) وتتميز بقدرات هندسية متطورة (ميكانيكية - كهربائية - أجهزة دقيقة) وورش صيانة متطورة، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الشركة تعد رائدة الصناعات المتخصصة في مصر ولها دور حيوي في كلا المجالين العسكري والمدني حيث تنتج المادة الدفاعة للذخائر (البارود) بأنواعه الأحادي والثنائي والثلاثي والكروي والخراطيش الاحتراقية وكذلك المادة الدافعة للمحركات الصاروخية مثل (الوقود الصلب المتجانس والمختلط والسائل) وفى مجال الكيماويات تنتج الشركة النيتروسليلوز والوقود الصاروخي المختلط وكلورات الصوديوم كمنتج وسيط، ويتم الاستفادة من فائض الطاقات فى تصنيع منتجات مدنية مثل البارود المستخدم فى خراطيش الصيد والنيتروسليلوز الحبيبي الذى يستخدم فى صناعة الأحبار والنيتروسليلوز المبلل بالكحول المستخدم فى صناعة الدهانات بالإضافة إلى إنتاج زيت الطعام والمسلى والمخصبات الزراعية والمنظفات والمطهرات.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين بمختلف خطوط الإنتاج وحرص على التعرف على مقترحاتهم الخاصة بكيفية زيادة الإنتاجية وتطوير بيئة العمل، ووجه الوزير بضرورة المداومة على إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء وتطبيق معايير الجودة في عمليات الإنتاج والإلتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الجارية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالسعي الدائم لتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في مختلف القطاعات وزيادة المكون المحلي، مشدداً على ضرورة قيام عناصر الأمن الصناعى بمتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية والمتابعة المستمرة لإرتداء العاملين لمهمات الأمان أثناء عملية الإنتاج مع ضرورة إتباع كافة المحاذير للتخلص الآمن من المخلفات والمعالجة من خلال نظام صرف صناعى يحقق أمان البيئة والتخلص من المخلفات الصناعية الضارة، ووجّه بالحرص على تنظيم الدورات التدريبية للمهندسين والكيميائين والمحاسبين والفنيين وغيرهم من العاملين بما ينعكس على قدراتهم بشكل إيجابي والوصول إلى منتج يطابق المواصفات العالمية.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن "أبو زعبل للكيماويات المتخصصة" تنتج المفرقعات التى تعتمد عليها أعمال التفجير للتعمير وشق الطرق كما تساهم فى المشروعات القومية لمحاجر شركات الأسمنت وخدمات التعدين والتفجير تحت الماء، كما تتعاون الشركة (مصنع 18 الحربي) مع "نالكو" الأمريكية لإستخدام مادة البيوريت لتنقية مياه الصرف الصحى والتى تعد واحدة من أحدث طرق تكنولوجيا المعالجة الكيميائية وتم الإستعانة بها بنجاح بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في بلانة بمحافظة أسوان ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بشرم الشيخ.

واضاف أهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بكافة القطاعات التابعة للشركة مع تنفيذ سياسة ترشيد المصروفات بكافة أشكالها، كما وجّه بضرورة رفع الروح المعنوية للعاملين والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم للتطوير وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، كما شدد السيد الوزير على عدم إغفال محاسبة المقصرين وتوقيع جزاءات رادعة علي أي مقصر في كافة الشركات والوحدات التابعة ووجّه بضرورة إلتزام العاملين بالشركة (مصنع 18 الحربي) بالتركيز الكامل خلال العمل واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وإرتداء ملابس ومهمات الأمن الصناعي خاصةً أن العمل بالشركة ذو طبيعة خاصة تقتضي الحذر في التعامل مع المواد والأدوات والمعدات المتاحة.