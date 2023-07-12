القمة 126.. الزمالك يهدد دوري اللا هزيمة للأهلي

يبحث فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن كسر دوري اللاهزيمة لغريمه التقليدي الأهلي، في القمة 126 المقرر لها مساء الخميس القادم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي رفض الاحتفال بلقب مسابقة الدوري المصري الممتاز، والذي تم حسمه بعد فوز سيراميكا كليوباترا على نظيره بيراميدز بهدفين مقابل هدف، قبل مباراة الزمالك المقرر لها يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الدوري.

وقال شوبير فى تصريحات تليفزيونية: كولر رفض احتفال لاعبي الأهلي قبل مباراة الزمالك وفرض حظرا إعلاميا للحفاظ على سلسلة اللا هزيمة.

ويحافظ الأهلي، على سجله خالٍ من الهزيمة، بعد التتويج باللقب الـ 43 بشكل رسمي، برصيد 75 نقطة، بعد الفوز في 23 مباراة، والتعادل في 6 آخرين، ويتبقى للفريق الأحمر 5 مؤجلات أمام الزمالك والمقاولون وبيراميدز والمصري وحرس الحدود.

واستعاد الأهلي اللقب الغائب عن خزائنه في آخر موسمين، بعد تعثر بيراميدز، أمام سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف.

ويدخل الزمالك قمة الخميس، في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة وفي 7 مواجهات أخرى.