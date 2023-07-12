القوات الجوية الأوكرانية تتصدى لهجوم بطائرات مسيرة على كييف

أعلن سلاح الجو الأوكراني اليوم (الأربعاء) التصدي لهجوم روسي بطائرات مسيرة على مواقع في العاصمة كييف.

وأوضح سلاح الجو الأوكراني ـ حسبما أفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية ـ إن "القوات الجوية تمكنت من التصدي واسقاط 11 طائرة مسيرة روسية من أصل 15 أثناء محاولة قصف مواقع في العاصمة كييف، مؤكدا أن نظام الانذار من الغارات الجوية مفعل.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يجتمع فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة دول حلف شمال الأطلسي لبحث آخر تطورات الاوضاع والأزمة في كييف وإمكانية انضمامها إلى الحلف على هامش فعاليات قمة الناتو بالعاصمة الليتوانية فينلنوس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.