ميسى يتحدث عن الاعتزال الدولي

كشف البرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب إنتر ميامي الأمريكى، عن الموعد المحدد لاعتزاله دوليا بعدأن توج مسيرته الدولية بإحراز بطولة كأس العالم 2022 والتى استضافتها قطر.



وقال "ليو" فى مقابلة مع التليفزيون الأرجنتيني بأن هذا الأمر "سيحدث قريبا"، وارجع ذلك لعامل العمر .

واوضح ليو ذلك قائلاً: "بحكم المنطق والسن، سيحدث هذا قريبا، لا أعرف متى تحديدًا، أفكر ببساطة في اليوم بيومه وفي الاستمتاع بكل ما نعيشه الآن".



وأنهى حديثه قائلاً: "أعتقد أن الأمر سيحدث حين يجب أن يحدث، كل ما يبقى لي الآن بعد أن حققت ما حققته هو الاستمتاع".

ومن المفترض أن يتم تقديم ميسي الأحد المقبل على ملعب "لوكهارت" في فلوريدا، لاعبا في صفوف إنتر ميامي الأمريكي.