لجنة اختيار الوظائف القيادية تجدد الثقة في مدير عام الشئون المالية والإدارية بتعليم قنا

وافقت لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، علي تجديد الثقة لمصطفي سيد قاسم مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والادارية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والتي تضمنت في عضويتها كلا من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح ابوكريشة السكرتير العام المساعد والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم ، وناجي صلاح الدين، مدير عام مديرية التنظيم والادارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبو المجد، مدير عام الادارة العامة للشئون القانونية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبه القاضي، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

قال محافظ قنا، أن المحافظة تسعي دائما لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة علي تطوير معدلات العمل تطبيقا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن قرار تجديد الثقة، تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة .