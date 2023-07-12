الحبس مع الشغل لمتهمين بالتحرش الجنسي بفتيات بحافلة نقل عام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة التحرش الجنسي بفتيات في مكان عام ، قضت ببراءة متهم آخر صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين " س . س"، م . ا" بالتحرش جنسيا بالمجني عليهما " ر . م" ، " ح . ج "في مكان عام حافلة نقل عام باتيان تلميحات وايحاءات جنسية علي النحو المبين بالتحقيقات أضاف أمر الاحالة قيام المتهم الاول بهتك عرض المجني عليها " ر . م " بالقوة بان باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام وقام بملامسة مواطن عفتها علي النحو المبين بالتحقيقات وأشار أمر الاحالة أن المتهم الأول سب المجني عليها " ح . ج " بالألفاظ الواردة بالتحقيقات على نحو مخدض لشرفها على النحو المبين بالتحقيقات.