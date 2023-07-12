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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

الحبس مع الشغل لمتهمين بالتحرش الجنسي بفتيات بحافلة نقل عام

أرشيفية
أرشيفية
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين بتهمة التحرش الجنسي بفتيات في مكان عام ، قضت ببراءة متهم آخر صدر الحكم برئاسة المستشار اسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك  وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين " س . س"، م . ا"  بالتحرش جنسيا بالمجني عليهما " ر . م" ، " ح . ج "في مكان عام حافلة نقل عام باتيان تلميحات وايحاءات جنسية علي النحو المبين بالتحقيقات أضاف أمر الاحالة قيام المتهم الاول بهتك عرض المجني عليها " ر . م " بالقوة بان باغتها حال استقلالها حافلة النقل العام وقام بملامسة مواطن عفتها علي النحو المبين بالتحقيقات وأشار أمر الاحالة أن المتهم الأول سب المجني عليها " ح . ج " بالألفاظ الواردة بالتحقيقات على نحو مخدض لشرفها على النحو المبين بالتحقيقات.

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