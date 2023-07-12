نائب رئيس مجلس السيادة يترأس وفد السودان غدا بقمة دول الجوار بالقاهرة

يعتزم مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، ترأس وفد بلاده في قمة دول جوار السودان، التس ستعقد غدا الخميس في القاهرة، بحسب صحيفة “السوداني” المحلية.

وفي السياق نفسه غادر الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي، أسمرة متجها إلى القاهرة لحضور مؤتمر دول جوار السودان، لبحث الأزمة التي تحيق بالجارة الجنوبية لمصر، منذ منتصف أبريل الماضي بسبب القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وتستضيف مصر غدا مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، بحسب المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، إنّ هذه الخطوة جاءت حرصًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة، في ظل الأزمة الراهنة بالسودان، وحرصًا منه على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرّض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.