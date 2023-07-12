وزير البترول ومحافظ السويس يشهدان تسليم أول حفار "صنع في مصر"

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء اح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، وزانج تشاويانج القنصل العام بسفارة الصين بالقاهرة والعقيد رامي سعد مدير عام مكتب محافظ السويس ورؤساء شركات وقيادات قطاع البترول، اليوم الأربعاء، تسليم أول حفار بترول “صنع في مصر”، و ذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع اجهزة الحفر بالعين السخنة.

وشهد الوزير تسليم الحفار الي شركة الحفر المصرية لتشغيله ضمن اسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب بالمناطق البرية.

وأوضح الملا، أن بدء تصنيع الحفارات محليا خطوة جديدة وهامة تمكن قطاع البترول من الاستغلال الامثل لامكانياته والاسراع بخططه لحفر الابار لزيادة انتاج الموارد البترولية والغازية ، خاصة في ذلك التوقيت الذي يتنامي فيه الاقبال علي الحفارات نتيجة تزايد النشاط البترولي مع ارتفاع اسعار البترول عالميا.

واضاف الملا، أن تصنيع الحفارات يعد خطوة جديدة ناجحة علي طريق التصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات صناعة البترول والغاز وزيادة المكون المحلي الذي تنتهجه وزارة البترول والثروة المعدنية في استراتيجيتها وتدعمه القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بشكل ملموس بما يساعد علي تقليل الاستيراد وتوفير الانفاق بالعملة الاجنبية، كما يعد باكورة العمل علي تصنيع الحفارات للمساهمة في تغطية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير مستقبلا.

ولفت الملا، إلى أن التوسع في اقامة انشطة تصنيع محلي لمكونات صناعة البترول والغاز يوفر عائد اقتصادي وفرص عمل و تنعكس ايجابا علي رواج الانشطة والمشروعات المكملة التي تستفيد اقتصاديا من قيام مشروعات جديدة .

وأكد الملا، أن الانتهاء من أول حفار “صنع في مصر” باستثمارات بلغت 6.5 مليون دولار نموذج للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين، ومثال ناجح علي تطوير التعاون لنقل تكنولوجيا التصنيع من الصين الي مصر بديلا عن الاستيراد، وقد تم تصنيع معظم الاجزاء للحفار الجديد محليا بأيدي مصرية و توفير جانب منها من الخارج.

ووجه الوزير التهنئة والتحية لفريق العمل والكوادر التي ساهمت في تحقيق هذا الانجاز، معربا عن اعتزازه بمشروعات القطاع في محافظة السويس والتي تضم وحدها ثلث الانشطة البترولية في مصر.

ومن جانبه اعرب اللواء أح عبدالمجيد صقر محافظ السويس، عن اعتزازه بوجود هذا المشروع وهذا الانجاز غير المسبوق لقطاع البترول في تصنيع الحفار علي ارض محافظة السويس ، معربا عن امله في استمرار قطاع البترول في تحقيق المزيد من الانجازات و تحقيق اكتشافات وزيادة الانتاج والنجاح في زيادة المكون المحلي و توطين التكنولوجيا ومايستتبع ذلك من اثار ايجابية علي الاقتصاد وزيادة فرص العمل والعوائد الاقتصادية ، موجها الشكر والتقدير للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية علي ما تحقق من انجاز علي ارض المحافظة في المشروعات البترولية.

من جانبه اكد زانج تشاويانج القنصل العام بسفارة الصين بالقاهرة، اعتزاز بلاده بالعلاقات مع مصر وترغب في تعميق التعاون معها في تنفيذ مشروعات كبري خاصة من خلال مبادرة الحزام والطريق، وتنفيذ منطقة اقتصادية للتعاون الصيني المصري بالسويس وغيرها من المشروعات ، مؤكدا ان الرئيسين المصري والصيني يقومان بجهود مشتركة لتعزيز العلاقات اسفرت عن نتائج ملموسة في هذا الصدد .

وقال نائب رئيس شركة HH الصينية العالمية ان هذا الانجاز تحقق نتيجة جهود مشتركة للتحديث والابتكار والتطوير مع الشركاء في قطاع البترول المصري يمثل علامة فارقة في العلاقات المصرية الصينية، وان شركته التي تقوم بنشاط واسع حول العالم ملتزمة بالعمل والتوسع في مصر ولديها رؤية مستقبلية لذلك ،حيث تعتبر مصر احد الدول التي تهتم بتنمية انشطة الشركة فيها .

وأجري الوزير والمحافظ وقيادات قطاع البترول بجولة تفقدية علي متن الحفار الجديد، واستمعوا الي شرح من المهندس تامر صلاح رئيس الشركة المصرية الصينية لتصنيع اجهزة الحفر حيث أوضح ان رحلة تصنيع الحفار بدأت منذ اواخر عام ٢٠٢٢ حيث بدأت مرحلة الاعداد لتصنيعه وفق المواصفات العالمية و اعتماد التصميمات الهندسية للحفار و توفير الخامات المعدنية اللازمة للتصنيع واختيار فريق العمل وكانت بداية التصنيع الفعلي في اواخر شهر يناير ٢٠٢٣ حيث جري العمل علي مدار ٢٤ ساعة يوميا لانهاء العمل وتصنيع الاجزاء المختلفة والتسليم في الموعد المحدد مع مراعاة عوامل السلامة والامان ، وتم عمل جميع الاختبارات لجهاز الحفر في مصنع الشركة واختبار التشغيل الاولي بنجاح ، و هو باكورة ٧ حفارات بقدرة ٢٠٠٠ حصان تم التعاقد مع المصنع لتصنيعها لشركة الحفر المصرية لتطوير اسطولها ، ولفت الي التوسع في اعمال تصنيع جميع مستلزمات اجهزه الحفر وصيانتها داخل وخارج مصر .

وتساهم في رأسمال مصنع المصرية الصينية لتصنيع اجهزة الحفر بالسخنة ، شركات قطاع البترول بتروجت وانبي وثروة مع شركة HH الصينية العالمية المتخصصة في تصنيع الحفارات .

حضر تسليم الحفار عدد من قيادات قطاع وزارة البترول ورؤساء شركات البترول ومسئولي شركة HH الصينية .