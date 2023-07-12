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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بورسعيد: 496 ألف حساب بمنظومة "الكارت الموحد" جاهزة للتفعيل

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد
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قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، إن حوالي 496 ألف حساب للمواطنين بمنظومة الكارت الموحد للمواطن الجديدة جاهزة للتفعيل حتى الآن، كما يجرى توفير أماكن مخصصة لبدء توزيع الكارت الموحد على المواطنين، سيعلن عنها قريبا.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الكارت يستهدف تبسيط حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسريع إجراءات الحصول عليها، إضافة إلى ضمان توجيه الدعم للمستحقين ودعم منظومة الشمول المالي، لافتا أنه سيمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات المقدمة للمواطن، ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي. 

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع وزارة الاتصالات، والذي كان ثمار جهود متواصلة من التعاون خلال السنوات الماضية منذ تطبيق منظومة التحول الرقمي والتأمين الصحي الشامل، ومنظومة ميكنة أصول  و ممتلكات الدولة.

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