زيلينسكي: توصلت لاتفاقيات مع كندا لتعزيز الجيش الأوكراني بمركبات مدرعة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن اتفاقيات مع كندا لتعزيز الجيش الأوكراني بمركبات مدرعة.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تليجرام، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، على هامش قمة الناتو اليوم الأربعاء: التقيت رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ولقد كانت بداية ذات مغزى ليوم القمة!.

وأضاف: ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا في مسارها نحو الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي /الناتو/ وبدا أن هناك تفاهمًا من كندا وسيكون هنالك تفاهم من العالم بأسره.

وتابع زيلينسكي قائلا: نستعد لانتصار أمني مهم لأوكرانيا وأنا حقا ممتن لـ "ترودو" وكندا لتعزيز جنودنا بالعربات المدرعة. ثمة اتفاقيات قويّة.

وتستضيف ليتوانيا قمة الناتو في العاصمة فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو.