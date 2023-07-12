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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بتوك توك بالطريق 21 في الصف

أرشيفية
أرشيفية
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 لقي أحد الأشخاص مصرعه بينما أصيب اثنان آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة نارية توك توك بطريق ال21 بدائرة مركز شرطة الصف جنوب محافظة الجيزة. 

تلقى المقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفي ومصابين بطريق ال21 بدائرة المركز.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص مع دراجة نارية توك توك نتج عن الحادث مصرع أحد الأشخاص وإصابة اثنين آخرين جري نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفي لتلقي العلاج اللازم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم سيارة ميكروباص تصادم سيارة ميكروباص ة مركز شرطة الصف محافظة الجيزة