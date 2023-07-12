الرئيس الأوكراني: نتائج قمة الناتو كانت "جيدة"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نتائج قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المنعقدة في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) كانت "جيدة"، مشيرا إلى أن تعاون جميع الشركاء في الحلف سيعمل على سد العجز الأمني بالتأكيد.

وأضاف زيلينسكي - خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الليتوانية (فيلنيوس) - أن "الأمن يعد الهدف الرئيسي لقمة حلف الناتو"، لافتا إلى أنه "تم مناقشة الوضع فيما يتعلق بالمواجهة مع روسيا من أجل السلام والأمن، وأيضا ما يمكن فعله من أجل توفير المزيد من الحماية للشعوب".

وتابع أن "هذا يتعلق في المقام الأول بالمساعدات الأمنية والدفاعية من جانب شركاء أوكرانيا، مشيرا إلى أن هناك أنباء إيجابية بشأن تقديم حزم جديدة من الدعم الدفاعي من جانب الشركاء"، معربا عن "شكره لجميع القادة الذي عرضوا تقديم هذه الحزم من الدعم"، مبينا أنه "تم أيضا مناقشة مسألة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو حيث أوضح أن بلاه لن تكون في حاجة إلى (خطة عمل العضوية) في طريقها للانضمام إلى الحلف".

ورحب زيلينسكي بتمديد ولاية السكرتير العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، لمدة عام آخر، كما أعرب عن شكره لستولتنبرج لدعمه لأوكرانيا.