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الأربعاء 12 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بكرداسة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي بالطريق الأبيض بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال محافظة الجيزة. 

تلقى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق الأبيض بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة سوزوكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى  الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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