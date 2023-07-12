انطلاق المكتبة المتنقلة في شوارع محافظة دمياط

بدأت المكتبة المتنقلة التابعة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة أنشطتها بمركز شباب كفر البطيخ إدارة شباب كفر البطيخ، وتستهدف الطلائع من سن 8 الى 18 عاما.

وحسب بيان وزارة الثقافة تتوجه المكتبات المتنقلة إلى 6 محافظات هى "الأقصر، قنا، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، وهذه المكتبات مُخصصة لتقديم الخدمة الثقافية لقرى "حياة كريمة". تفعيلًا لمستهدفات الدولة المصرية الهادفة لتحقيق العدالة الثقافية وبناء الإنسان.

وتضم المكتبة المتنقلة، كتبًا متنوعة ما بين قصص عربية وإنجليزية، ومكيفات هواء، وكراسي، وثلاجة، وكاميرا مراقبة، وكراسى مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الانترنت، كما تضم المكتبة أنشطة فنية، ودورات تدريبية، ومعارض فنية.

وقد أولى رئيس الجمهورية اهتمامًا بالإنسان المصرى بتوفير حياة كريمة له فى شتى المجالات، ومن هذا المنطلق الرامى لبناء الانسان معرفيا تنطلق المكتبات المتنقلة لتستلمها 6 محافظات وهى قنا البحيرة ودمياط والدقهلية والأقصر.

الهدف من هذه المبادرة هو اكتشاف الموهوبين وتعليم الحرف وممارسة الأنشطة الثقافية الفنية والمكتبة المتنقلة تعد تجربة فريدة تساهم فى تحقيق أهداف الجمهورية لبناء الإنسان، وتؤدى المكتبات رسالتها التعليمة فى المراكز والمدن والقرى، وفقا لجدول ثقافى وسيتم اختيار المكتبات العامة، من حيث ممارستها للنشاط الأكثر والأحسن الذى يتوافق مع الخطة الزمنية المحددة.

يأتى ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات الدكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية.

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