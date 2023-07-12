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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أسوريو يدرس إعادة حسام عبد المجيد لقيادة دفاع الزماك أمام الأهلي

حسام عبدالمجيد
حسام عبدالمجيد
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يدرس المدرب الكولمبي خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إعادة حسام عبدالمجيد، لقيادة دفاع الأبيض، أمام الأهلي، في المباراة المقرر لهاء مساء غد الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد القاهرة، والمؤجل من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وغاب عبدالمجيد، عن صفوف الزمالك، خلال المباريات الماضية، لتواجده مع المنتخب الأولمبي، في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، وانتظم أمس الثلاثاء في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا.

وشارك حسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، سواء في الحصة التأهيلية أو الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويدخل الزمالك قمة الخميس، في المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بعد الفوز 17 مباراة وتعادل في 8 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات أخرى، على الجهة الأهلي حسم الأهلي لقب الدوري الـ 43، بعد الانفراد بصدارة جدول الترتيب برصيد 75 نقطة.

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