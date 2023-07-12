قوات الاحتلال تنفذ عمليات هدم في القدس المحتلة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، غرفة سكنية وجدراناً في حي واد الجوز في القدس المحتلة.

وقال مركز معلومات وادي حلوة في بيان: "إن عملية الهدم طالت غرفة سكنية وجدراناً استنادية، بعد اقتحام جرافات الاحتلال لحي واد الجوز بالقدس وذلك في إطار عمليات الهدم المستمرة للمنازل والمنشآت الفلسطينية في القدس".

في السياق ذاته، أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في فلسطين "أوتشا" في تقرير له، أن قوات الاحتلال هدمت 15 منزلاً في مدينة القدس خلال الأسبوعين الماضيين، وأن 1310 فلسطينيين أصيبوا في اعتداءات الاحتلال والمستوطنين خلال الفترة نفسها، بينهم 103 أطفال.