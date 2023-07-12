محافظ دمياط تستقبل وفدا من شركة eni للبترول

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، وفد شركة إينى للبترول " eni"، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بمجالات خدمة المجتمع بالمحافظة.

وخلال اللقاء، اطلعت " المحافظ " على أنشطة الشركة التى تُعد أحد الشركات العاملة تحت مظلة وزارة البترول بدأ نشاطها فى مصر عام ١٩٥٤ م ، كما أن لديها نشاط داخل بمحافظة دمياط ، حيث أنها جهة شريكة بمصنع لاسالة الغاز مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية ولديها رصيف بحرى بميناء دمياط.

كما بحثت " محافظ دمياط " مع الوفد آليات تعزيز الشراكة بقطاع المشاركة المجتمعية، حيث استعرض الوفد مشروعه لإعادة تأهيل أحد المدارس الفنية أو التكنولوجية بالمحافظة ودعمها بورش وكافة الاحتياجات على غرار ما تم تنفيذه بمحافظة بورسعيد، وذلك بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم وشركة السويدي بما يلبى احتياجات مجالات العمل الحرفية من خلال إعداد كوادر مدربة وفقًا لأعلى المستويات ، حيث سيتم فى إطار تلك الخطة تدريب الطلاب بالمصانع بالمحافظة من خلال التعاقد معها.

وفى هذا السياق،، أشارت " المحافظ " إلى أهمية إعداد دراسة متكاملة لاختيار المدرسة وكذلك دراسة أخرى تتوافق مع احتياجات سوق العمل بالمحافظة، و أيضًا الصناعات التى تشتهر بها وبالأخص صناعات الأثاث و السفن وتعليب الأسماك و الألبان والحلويات..

فيما وقد أعربت " الدكتورة منال عوض " عن تطلعها لتحقيق شراكة مثمرة وذلك اتساقًا مع الرؤية التى تنتهجها المحافظة للتعاون مع الشركات العاملة على أرض دمياط لتحقيق طفرة بمجالات تنمية المجتمع، مؤكدة دعمها الكامل لأى مشروع يخدم المحافظة .