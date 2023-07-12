مصرع طفلين غرقا بترعة الإبراهيمية في المنيا

لقي طفلين مصرعهما غرقًا، أثناء الاستحمام بترعة الإبراهيمية هربا من الحر، وذلك بمركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا.

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم، مدير أمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن مصرع طفلين غرقا أثناء الاستحمام في ترعة الإبراهيمية أمام مركز أبوقرقاص، هربا من الحر.

وانتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبو قرقاص وقوات الإنقاذ النهري، إلى موقع البلاغ، وتبين غرق كل من «م - أ - ط»، 13 عاما، و«أ - إ - ج»، 14 عاما، مقيمين بمركز أبوقرقاص، وتم انتشال الجثتين من داخل ترعة الإبراهيمية، من أمام قرية ماقوسة في زمام مركز المنيا، ونقلهما إلى مشرحة مستشفى الحميات، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.