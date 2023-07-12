"تنشيط السياحة" تشارك بمعرض أوساكا الياباني أكتوبر المقبل

تلقى أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، خطابا من هيئة تنشيط السياحة، تضمن الاستعدادات الخاصة بالمشاركة في أحد أكبر المعارض السياحية الدولية.

وقال محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، إن الهيئة تدرس المشاركة بمعرض توريزم إكسبو اليابان 2023، الذي يعقد خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل، بمدينة أوساكا اليابانية، والذي يعد أكبر معرض سياحي متخصص في اليابان.

وأضاف سلامة، أن المعرض يشهد مشاركة موسعة من دول عديدة للترويج للمقاصد السياحية المختلفة، ويحظى بتغطية إعلامية كبيرة حيث شارك بنسخته الأخيرة في أوساكا عام 2019 نحو 1475 عارضا، من نحو 100 دولة، كما شاركت به 47 محافظة يابانية، ووصل عدد زواره إلى نحو 151 ألف زائر من المهنيين والصحافة والإعلام والجمهور.

وتابع أن المعرض توقف عن العمل عامي 2020 و2021، إثر جائحة كورونا، ثم انعقد عام 2022 في العاصمة طوكيو بمشاركة 1018 شركة عارضة من 78 دولة، بإجمالي حضور 122 ألف زائر ومهني.

وأشار سلامة، إلى أنه من المتوقع مشاركة نحو 150 ألف زائر في النسخة المقبلة من المعرض منهم 100 ألف من الجمهور، و50 ألفا من العاملين بالسياحة والصحافة والإعلام، لافتا إلى أن المعرض يقام بتنظيم من مؤسسة السياحة والسفر، والمؤسسة الوطنية للسياحة، ومنظمة وكالات السياحة والسفر، اليابانية.

وطالب سلامة، اتحاد الغرف السياحية، بسرعة تعميم الخطاب على الغرف المتخصصة لاستطلاع رأيها وبيان رغبات الشركات والمنشآت السياحية المصرية لحضور فعاليات المعرض، حتى يتسنى للهيئة إتمام الحجوزات مبكرا للجناح المصري.